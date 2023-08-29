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Сегодня, 13:09

Экс-тренер «Зенита» вошел в новый штаб Манчини в сборной Саудовской Аравии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Как стало известно «СЭ», бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино, который отработал в клубе из Санкт-Петербурга пять сезонов, вошел в штаб сборной Саудовской Аравии. Он вместе с новым главным тренером Роберто Манчини уже прибыл в страну.

После отставки последнего из национальной команды Италии, местная федерация футбола не стала продлевать контракты и с его помощниками, среди которых был Сканавино.

Соглашение Манчини с Саудовской Аравией рассчитано до 2027 года. Наряду со Сканавино в числе помощников Роберто есть еще два специалиста, имеющих опыт работы у сине-бело-голубых: один сезон там трудились ассистент Фаусто Сальсано и тренер вратарей Массимо Баттара.

Свои первые матчи под руководством Манчини саудовцы проведут в Ньюкасле 8 и 12 сентября — против Коста-Рики и Кореи.

Роберто Манчини
Футбол
Сборная Саудовской Аравии по футболу
ФК Зенит
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