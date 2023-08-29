Манчини: «Главная цель — чтобы сборная Саудовской Аравии выиграла Кубок Азии спустя 27 лет»

Итальянский специалист Роберто Манчини назвал свою главную цель на посту главного тренера сборной Саудовской Аравии.

«Главная цель — выиграть Кубок Азии спустя 27 лет», — заявил Манчини.

Также он поделился мыслями в преддверии сентябрьских матчей сборной Саудовской Аравии.

«В течение следующих 10 дней важно познакомиться со всеми футболистами. Также за последние 10 дней мы посмотрели много видео о командах и игроках. У нас впереди четыре товарищеских матча до отборочного турнира ЧМ-2026, и времени достаточно», — добавил тренер.

27 августа стало известно, что Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии. 13 августа 58-летний специалист покинул национальную команду Италии, которая под его руководством становилась чемпионом Европы в 2020 году, а также двукратным бронзовым призером Лиги наций УЕФА.