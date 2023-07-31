Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Сфаксьеном»

«Аль-Иттихад» в матче второго тура Кубка арабских чемпионов обыграл «Сфаксьен» из Туниса со счетом 1:0.

Единственный гол на 63-й минуте забил Карим Бензема. На 41-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Хуссейна Али, а 84-й минуте вторую желтую карточку получил Балла Конт.

Для Бензема это второй гол в двух первых играх за «Аль-Иттихад». 35-летний француз перешел в саудовский клуб летом 2023 года.

После этого матча «Аль-Иттихад» с 6 очками занимает первое место в группе A.