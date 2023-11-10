«Аль-Хиляль» может приостановить контракт Неймара

«Аль-Хиляль» может приостановить контракт с форвардом Неймаром, сообщает ITASportPress.

По сведениям источника, руководство саудовской команды рассматривает возможность приостановки соглашения с 31-летним бразильцем, чтобы освободить место для регистрации легионера в зимнее трансферное окно. Сообщается, что клуб хочет усилить позицию левого защитника.

18 октября Неймар получил серьезную травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Его восстановление займет более шести месяцев.

Летом этого года нападающий перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из «ПСЖ». Он успел провести за команду 5 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.