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Сегодня, 08:32

«Аль-Хиляль» может приостановить контракт Неймара

Сергей Разин
корреспондент
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Неймар.
Фото AFP

«Аль-Хиляль» может приостановить контракт с форвардом Неймаром, сообщает ITASportPress.

По сведениям источника, руководство саудовской команды рассматривает возможность приостановки соглашения с 31-летним бразильцем, чтобы освободить место для регистрации легионера в зимнее трансферное окно. Сообщается, что клуб хочет усилить позицию левого защитника.

18 октября Неймар получил серьезную травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Его восстановление займет более шести месяцев.

Летом этого года нападающий перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из «ПСЖ». Он успел провести за команду 5 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Неймар Сантос
ФК Аль-Хиляль
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