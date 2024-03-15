«Аль-Наср» на выезде сыграет с «Аль-Ахли» в рамках 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 15 марта. Матч пройдет на стадионе Король Абдалла Спортс Сити" в городе Джедда, Саудовская Аравия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Аль-Ахли» — «Аль-Наср» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляция игры в прямом эфире будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

«Аль-Наср» занимает после 23 туров 2-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 53 очками. «Аль-Ахли» располагается на третьей строчке в лиге с 47 баллами после 23 матчей.

Полный календарь про-лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

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