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«Сегодня Аршавин бегал, а с Испанией на Евро — нет!» Рабинер — о ретроматче «Зенит» — сборная России

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболист Андрей Аршавин
Андрей Аршавин.
Фото Евгений Васильев, ФК «Зенит»
Обозреватель «СЭ» рецензирует новую битву легенд, посвященную грандиозному 2008 году.

«Я в этой компании могу год не тренироваться и все равно забью! С такими партнерами»

Наигранно хмурый Александр Бородюк, главный тренер сборной России в ретроматче против «Зенита», ворчал по поводу куражной игры Андрея Аршавина: «Сегодня он бегал, а с Испанией в полуфинале Евро — нет!»

Секундами ранее все участники чемпионата Европы 2008 года из двух команд сфотографировались вместе. И вот тогда — чуть-чуть нахлынуло. Базель, четвертьфинал, оранжевое море на трибунах, Роман Павлюченко открывает счет, голландцы на исходе основного отыгрываются, а потом, в овертайме, — звездный час Аршавина. Гениальный пас на Дмитрия Торбинского и собственный лукавый гол под Эдвином ван дер Саром.

Андрей Аршавин обнимает Павла Погребняка. Сборная России и «Зенит» вернули свой 2008-й. Аршавин творил магию, Широков красиво исполнил, Каряка сотрясал перекладину

Этот ветеранский футбол, как и всякий раз в последнее время, смотреть было интересно. Парни, точнее уже дяди, по полю точно не ходили, и животы у них над газоном не нависали. Не оставляло ощущение, что в нынешней РПЛ многие из этих мастеров на классе не затерялись бы. Хотя ощущение это, возможно, и ложное, вызванное только ностальгией.

С другой стороны, вы видели удар Андрея Каряки с тридцати метров — и сумасшедший сейв Вячеслава Малафеева, который взмыл в небо и перевел мяч в перекладину?! А как чеканил Юрий Жирков? И Роман Широков голевую не зря отдал — он был хорош, и на язык его паса смотреть куда приятнее, чем слушать то, что он зачастую говорит. В отличие от Андрея Сергеевича с его точностью оценок и остроумием...

Павел Погребняк, сравнявший счет после изящной атаки с участием Аршавина и Широкова, всегда говорил, что думает. Сначала похвалил партнеров: «Я в этой компании могу год не тренироваться и все равно забью! С такими партнерами», а потом при вопросе об ощущениях во время Евро, которое он пропустил из-за травмы на сборах, взял паузу в несколько секунд и признался: «Двоякие». И понять его было можно — Погребняк, лучший снайпер Кубка УЕФА-2007/08 вместе с Лукой Тони (об этих регалиях не преминул напомнить телевизионщикам Константин Зырянов), во время подготовки к чемпионату Европы влепил такой голище Сербии дальним ударом! И в той же игре сломался. Правда, Павлюченко прекрасно подхватил выпавшее из его рук знамя.

А теперь дальним ударом забил не тот, кто в бытность действующим игроком делал это часто, — Евгений Алдонин. Первый, кстати, капитан сборной России при Гусе Хиддинке, если кто забыл. А забыли, думаю, многие, поскольку из команды Гуса Ивановича (который на самом деле — Герритович) тогдашний армеец быстро выпал. И в Австрию и Швейцарию с повязкой отправился Сергей Семак, только-только в команду после долгого перерыва привлеченный. И вот его-то мне вчера на поле не хватало. Как и Романа Павлюченко, Александра Кержакова...

Футболисты «Зенита» и сборной России выходят на поле
Фото РФС

Жаль, что без Гуса и Дика. А вместо Билана 2008-й лучше бы представлял Ковальчук — на поле

А на скамейках очень недоставало двух главных людей, благодаря которым в одном и том же магическом 2008-м стали возможны и Кубок УЕФА с Суперкубком «Зенита», и бронзовая сказка сборной. Двух наших чудесных голландцев — уже упомянутого Хиддинка и Дика Адвоката. Как мне рассказали, обоим звонил их первый помощник Бородюк и на Адвоката даже были какие-то шансы. Но, как говорится, счет на табло. Однако это не делает меньше ни любовь обоих тренеров к своим бывшим командам и игрокам, ни теплоту воспоминаний футболистов, ни память болельщиков, для которых тот футбольный год стал годом мечты.

Если Хиддинка заменили его помощники Бородюк и Игорь Корнеев, то в роли главного тренера «Зенита» оказался действующий гендиректор Александр Медведев. Видимо, это отсыл к хоккею, в котором тот же 2008-й принес первое золото россиянам на чемпионатах мира за 15 лет, эпический Квебек, а Александр Иванович в сентябре того года стал первым президентом КХЛ. И хорошо было бы позвать в какой-то роли на игру главного героя того ЧМ — Илью Ковальчука. Тем более что для Санкт-Петербурга он человек далеко не чужой. Почему бы ему не сыграть в нападении у сборной России? Александр Овечкин за «Динамо» против «Амкала» может, а Ковальчук — нет, что ли? Вот это, да если бы еще и было заранее анонсировано, думаю, в будний день смогло бы привлечь людей на стадион.

Написал я в Telegram-канале, что ни к селу ни к городу, на мой взгляд, на ретроматче был Дима Билан, нефутбольный человек, но мне возразили: мол, это потому, что как раз в 2008-м он выиграл Евровидение и организаторы делали реконструкцию того года. Но спорт-то тут при чем? Тогда уж вписывайте в сценарий Ковальчука или еще каких-то значимых фигур из хоккейной сборной; Елену Дементьеву, выигравшую в том же году олимпийский теннисный турнир в Пекине в одиночном разряде, еще кого-то из героев спорта...

Павел Погребняк бьет по воротам Владимира Габулова
Фото Евгений Васильев, ФК «Зенит»

«Футболисты — люди капризные». Поэтому не было серии пенальти

Что-то, впрочем, я разворчался, простите, — дело-то сделано хорошее. Так сейчас вообще скачусь в критиканство — мол, как можно было проигнорировать серию пенальти, которая была прописана в регламенте? Но, как сказал Широков, «футболисты — люди капризные». И Динияр Билялетдинов, и другие подтвердили, что никто не хотел проигрывать. Да и какой там регламент в неофициальном матче на 60 минут? Хотя после такой серии, без сомнений, обсудить было бы что.

Хотя разве и так — нечего? Какие мячи тащил Габулов, участник важнейшего и тоже незабываемого лужниковского отборочного матча Евро-2008 Россия — Англия! Широков бил с близкого расстояния, Зырянов головой — Владимир стоял стеной. Сейв дня, безусловно, сделал Малафеев, но и Габулов был бесподобен. Пропустил, только когда это уже... было надо. Признался же Аршавин: «Сказал Габулу: «Хорошо, что пропустил, иначе играли бы до забитого!»

РФС пришлось непросто — матч, по сути, был организован за пять дней. Насколько мне известно, того же Аршавина пригласил на матч из отпуска именно футбольный союз. Не оказалось среди участников Алехандро Домингеса и Фатиха Текке, не получивших приглашения из Петербурга. На приезде капитана «Зенита» — 2008 Анатолия Тимощука (опять же из отпуска) в клубе не настаивали — его звали Игонин и Погребняк. Жиркова, Малафеева, Погребняка и Широкова приглашал РФС. Кержаков, с которым связывался Медведев, по моим данным, отказался.

Первоначально за сборную должны были играть Жирков, Зырянов (обоих отдали «Зениту»), Павлюченко (он в итоге остался в Турции, где проводит отпуск), Олег Иванов и заболевший в последний момент Роман Адамов; за «Зенит» — Тимощук, Домингес, Текке и Александр Анюков.

Тем не менее игра состоялась, и многие ее фрагменты порадовали 16 тысяч зрителей — посещаемость для лета, буднего дня и межсезонья вполне достойная. Отдельное спасибо нужно сказать за это главному организатору ретроматчей Кириллу Терешину, человеку, который придумал себе такую работу — теплые истории из прошлого переносить в настоящее.

Футболисты «Зенита» и сборной России после матча.
Фото РФС

Головой не бить, а думать надо!

...Автор второго гола в финале Кубка УЕФА-2008 Зырянов, вышедший недавно во главе новороссийского «Черноморца» в первую лигу, а на «Газпром Арене» сыгравший впервые, формулировал эффектно: «Я так понял, что игра головой — не мое сильное качество. Сильное качество — это то, что я головой думаю».

И тут я вспомнил аналогичные давние слова великого тбилисского футболиста Давида Кипиани. Уже в бытность тренером он говорил: знаете, мол, почему так редко бил головой? Потому что ей думать надо!

Футболисты, вышедшие на поле в Санкт-Петербурге, в большинстве своем думать на поле умели, и хорошо. Теперь, пятнадцать лет спустя, мы понимаем это намного лучше, чем тогда, поскольку имели возможность сравнить. И заскучать по ним. По игрокам, по временам...

Интересно, такое — «думать умели» — лет через пятнадцать о нынешних российских футболистах скажут?..

Андрей Аршавин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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