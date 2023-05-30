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Валерий Карпин: «Если кто-то считает, что отмена сбора связана с нашим штабом, то сильно заблуждается»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ситуацию с переносом товарищеских матчей национальной команды с июня на осень «СЭ» прокомментировал ее главный тренер.

— Сборная в июне не сыграет. Каково ваше отношение к этому факту?

— С пониманием отнесся к ситуации. Конечно, тренерскому штабу и игрокам хотелось бы вновь собраться, провести один или два матча. В РФС уже подтвердили, что сорвалась игра с Камеруном — с крепким соперником, принимавшим участие в недавнем чемпионате мира. Но в связи с невозможностью сыграть хотя бы одну встречу решение по отмене сбора считаю разумным.

— Почему вы не настояли на том, чтобы команда собралась, потренировалась и, как мы говорим два года, показала, что жива?

— Показывать, что мы есть, нужно в естественных условиях, проводя товарищеские матчи. Собираться только для того, чтобы напомнить о себе? У вас самих, журналистов, после такого возникнет к тренерскому штабу еще больше вопросов.

— Не кажется ли вам, что отдыхать нашим футболистам не особо надо, а сборную можно было бы привезти в какой-нибудь город и организовать там товарищескую игру между первым и вторым составом?

— Во-первых, отдыхать обязательно нужно! Хотя бы для того, чтобы не получать травм и полноценно подготовиться к новому сезону. Во-вторых, нашему штабу междусобойчик между первым и вторым составом даст не такую полезную информацию, как, например, предполагаемая игра с Камеруном. Повторю: в нынешней ситуации, когда мы не готовимся к официальным матчам и турнирам, РФС и тренеры сборной разумно решили отменить сбор.

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— Не кажется ли вам, что зря отказались от участия в Кубке ЦАФА?

— Нет, не кажется. Минусов от участия в этом турнире больше, чем плюсов. Это и неудобные сроки, и условия — погода и искусственное покрытие стадиона в том же Бишкеке, где мы уже выступали в прошлом году, а по итогам той встречи с Киргизией пять футболистов нашей команды не смогли принять участие в следующем матче.

— Вы не боитесь критики тех, кто говорит, что вы продлили контракт со сборной, а по факту она не собирается?

— Во-первых, критики никогда не боялся. А, во-вторых, она может быть еще и полезна — если в ней есть логика и аргументация. Если кто-то считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, а не с политической ситуацией, то он сильно заблуждается.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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