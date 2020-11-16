Матвей Сафонов: «Тренерский штаб сборной за два сбора дал возможность адаптироваться в команде»

Эксклюзивное интервью вратаря национальной команды и «Краснодара», который не полетел в Белград и остался в Стамбуле из-за сомнительного теста на коронавирус

— Как сейчас ваше самочувствие? — вопрос Сафонову.

— Хорошее, никаких симптомов болезни нет. Тем не менее, безопасность команды превыше всего, поэтому сейчас четко выполняю рекомендации медицинского штаба сборной. Нахожусь в стамбульском отеле, где жила команда, уже сдал повторный тест, жду результатов. Знаю, что врачи сборной и «Краснодара» находятся на связи, поэтому ситуация под контролем.

— Что скажете о матчах сборной в Кишиневе и Стамбуле? Все-таки у них был разный статус — контрольный и официальный.

— Считаю, когда находишься в составе сборной, то для футболиста статус встречи не должен иметь особого значения. Национальная команда проводит не так много игр, и каждая по-своему очень важна — независимо от соперника.

В Молдавии тренерский штаб выпустил на поле немало моих партнеров по молодежной сборной. Для Кучаева, Дивеева и Облякова это стало дебютом, у Феди Чалова до этого было всего два выступления. Рад за них, жаль только, что не смогли одержать победу, хотя контролировали игру с первой до последней минуты.

В Турции, конечно, был матч другого накала, а соперник — другого уровня. Мы здорово начали, первыми забили, но после удаления Семенова на поле пошел совершенно иной футбол. Да, наша команда уступила, но каждый из ребят отдал себя на поле без остатка. И это самое главное. А победы при таком отношении к делу обязательно придут.

— В марте молодежная сборная должна провести групповой этап своего Евро, официальные матчи предстоят и главной команде страны. Предстоит выбирать.

— К счастью, не мне, а тренерам. Откуда получу вызов, туда и поеду. На моей работе это никак не скажется в худшую сторону. Уверен, что Станислав Саламович (Черчесов. — Прим. В.К.) и Михаил Михайлович (Галактионов. — Прим. В.К.) примут правильное решение. Если пригласят в молодежку, выступлю на Евро, это отличная возможность проявить себя на высоком уровне. Тем более,прошел с этой командой весь отборочный цикл.

Буду больше нужен национальной команде, значит, отправлюсь туда. В любом случае это вершина для любого футболиста независимо от амплуа. Тем более что за тыл я спокоен — в молодежной сборной есть отличный вратарь Саша Максименко.

— Некоторые эксперты и специалисты считают, что вы уже должны занимать место основного вратаря сборной. Влияют ли как-то на вас эти разговоры?

— Если принимать близко к сердцу все, о чем говорят и пишут, то можно потерять концентрацию. В любом случае благодарен тем, кто меня поддерживает и положительно оценивает мою игру. Но только тренерский штаб решает, кто выходит в стартовом составе.

В национальной команде выступают великолепные голкиперы — Антон Шунин, Гильерме, Сослан Джанаев, а работаем мы под началом Гинтараса Стауче. Стараюсь учиться у каждого из них, ведь они давно в футболе и обладают огромным опытом. Знаю, что имели место случаи, когда кого-то из молодых ребят общественность также отправляла в основной состав сборной, и они после этого играли хуже, чем могут. Поэтому со своей стороны буду стараться по максимуму проявлять себя в клубе, чтобы получать вызов в сборную. Мне дали возможность адаптироваться в национальной команде на октябрьском и ноябрьском сборах. Теперь буду ждать шанса выйти на поле в свитере первой сборной.