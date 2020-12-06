Зобнин: «Интервью Черчесова? В сборной он говорит то же самое в лицо»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин — об интервью главного тренера национальной команды Станислава Черчесова каналу «Матч ТВ».

В интервью специалист резко высказался о молодых футболистах национальной команды, за что получил критику со стороны клубов.

— Видно было, что накипело после поражения, что Станислав Саламович хотел высказаться, — приводит «Комсомольская правда» слова Зобнина. — Но для нас там не было ничего нового. Нам в лицо он говорит все то же самое.

— Например?

— Например, что тебя не делают лучшим журналисты или кто-то там еще. Если ты лучший, ты должен доказывать это на поле.

— То интервью действительно больше было адресовано игрокам, чем болельщикам?

— Любое интервью тренера прежде всего адресовано футболистам, когда бы и где бы он их не давал. И я вас уверяю, что футболисты обязательно смотрят их если не в прямом эфире, то пересматривают в записи точно.

— В сборной бывают более жесткие разговоры Черчесова с командой?

— Конечно, бывают. На собраниях, личные разговоры. Жестко? Может быть. Но человек гнет свою линию, характер у него такой, и, например, мне такие разговоры помогали. Я Станислава Саламовича давно знаю, еще по «Динамо». Он меня там 20-летнего на две недели в дубль отправил за то, что огрызнулся на тренировке. И мне помогло это в нужный момент понять, что ты, молодой, должен работать и работать, а не рот свой открывать. Это закаляет. Но нужно понимать, что Черчесов жестко что-то говорит тебе не потому, что ты ему не нравишься, а потому что он хочет сделать тебя лучше. Он хочет тебя подтолкнуть, он хочет, чтобы ты прогрессировал, чтобы с тобой команда выигрывала, становилась сильнее. Он выбивает тебя из зоны комфорта, чтобы ты рос и выходил на следующий уровень. Более того, если он так делает, значит, видит, что тебе есть, куда расти. И когда ты начинаешь понимать, для чего он все это делает, негатив уходит, и ты говоришь себе: «ок, все нормально, работаем».