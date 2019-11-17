Владимир Габулов: «У бельгийцев залетело практически все»

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов прокомментировал поражение национальной команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией (1:4).

— Не сказал бы, что игра была в одни ворота, — цитируют «Известия» Габулова. — По голам, конечно, да, но не по игре. У нашей команды были неплохие шансы в начале матча и в конце. Просто у бельгийцев залетело практически все, они практически все моменты реализовали, которые создали, а мы нет. Мне кажется, итоговый результат все-таки не отражает объективный уровень команд. Сказалось отсутствие удачи с нашей стороны. Но это Бельгия — лидер мирового рейтинга, они сыграли в свою мощь, а мы нет.

Россия — Бельгия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира