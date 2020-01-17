Вернется ли Акинфеев в сборную России? Отвечает Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с возможным возвращением в команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Уже много раз отвечал на этот вопрос, ничего нового добавить не могу, — цитирует ТАСС Черчесова. — Игорь Акинфеев принял свое решение, и мы его уважаем. Если он изменит позицию по этому вопросу, то, не сомневайтесь, тренерский штаб сборной об этом обязательно узнает.

Акинфеев защищал цвета национальной команды с 2004 по 2018 год, провел 111 матчей и принял участие в Евро-2004, 2008, 2012, 2016, чемпионатах мира-2014 и 2018. На Евро-2008 россияне взяли бронзу, а на домашнем ЧМ-2018 дошли до четвертьфинала.

1 октября 2018 года голкипер объявил об уходе из сборной.