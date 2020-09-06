Венгрия — Россия: видеотрансляция матча
13:00
Сегодня, 6 сентября, сборная России в гостях сыграет с Венгрией в матче Лиги наций. Встреча пройдет в Будапеште, начало — в 19.00 (мск).
Команда Станислава Черчесова также проведет встречи в своей группе с Турцией и Сербией.
Следить за матчем Россия — Венгрия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.
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