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Венгрия — Россия: видеотрансляция матча

13:00
Игроки сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 6 сентября, сборная России в гостях сыграет с Венгрией в матче Лиги наций. Встреча пройдет в Будапеште, начало — в 19.00 (мск).

Команда Станислава Черчесова также проведет встречи в своей группе с Турцией и Сербией.

Следить за матчем Россия — Венгрия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Видеотрансляция матча Венгрия — Россия

Венгрия — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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