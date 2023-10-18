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Карпин: «У Джикии не лучший момент в карьере. Такое бывает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Что происходит с Джикией? Наверное, не лучший момент в его карьере. Ничего с ним не происходит. Такое бывает если не у всех, то у многих футболистов. Обсуждал с ним эту ситуацию? Разговаривали, да. Капитанская повязка Георгию — это был жест поддержки», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Джикия в капитанской повязкой вывел сборную России на товарищеский матч с Кенией (2:2).

Георгий Джикия перед матчем Россия&nbsp;&mdash; Кения. «Ребята, вам не стыдно?! В каком темпе двигались Евгеньев и Джикия? Матч ветеранов...» Монолог Орлова

Источник: Чемпионат
Валерий Карпин
Георгий Джикия
Сборная России по футболу
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