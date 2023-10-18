Карпин: «У Джикии не лучший момент в карьере. Такое бывает»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Что происходит с Джикией? Наверное, не лучший момент в его карьере. Ничего с ним не происходит. Такое бывает если не у всех, то у многих футболистов. Обсуждал с ним эту ситуацию? Разговаривали, да. Капитанская повязка Георгию — это был жест поддержки», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Джикия в капитанской повязкой вывел сборную России на товарищеский матч с Кенией (2:2).