Интервью «СЭ» дал выдающийся российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас — зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев.

— В целом футбол двигается к универсализации игрока в командных действиях.

Игроки-универсалы в каждой позиции — это будущее футбола, — отметил Газзаев. — Номинально они будут причислены к тем или иным оборонительным или атакующим амплуа, но фактически футбол идет к тому, что все футболисты должны уметь правильно атаковать и правильно обороняться.

Метаморфозы происходят даже с вратарями, которые должны уметь качественно участвовать в начальной стадии организации атаки. Неслучайно, когда речь заходит о голкипере и оценке его качеств, первый вопрос звучит так: «А как он играет ногами?» Да, вратарь по умолчанию должен умело действовать на линии, на выходах и руководить обороной, но сейчас появились новые требования и задачи.

В идеале защитники должны обладать навыками игрока нападения, чтобы, попав в ту или иную ситуацию в зоне атаки, принимать решения как форварды. А игроки атаки помимо своих прямых обязанностей должны уметь выполнять защитные функции, превращаясь в первый эшелон обороны.

В свое время большой резонанс вызвали мои слова о том, что я не знаю игрока средней линии по фамилии «плеймейкер». С тех пор прошло больше десяти лет. И вот ответьте мне: есть ли еще плеймейкеры в современной футболе? Нет! Теперь никто не знает такую «фамилию». Требования к игроку центральной позиции изменились — такой футболист должен в равной степени активно действовать в атаке и выполнять оборонительные функции.

А кто такой, по сути, плеймейкер? Игрок, освобожденный от оборонительных задач и нацеленный исключительно на созидание. Но сейчас это практически невозможно. Совсем другой футбол и другая динамика игры.

Изменения коснулись и позиции фланговых нападающих, которые при потере мяча ведут позиционную оборону, и крайних защитников, которые обязаны активно действовать в атаке. И даже центральные защитники должны регулярно подключаться в атаку, создавая численное преимущество. Еще во времена тренерства Олега Романцева с этими задачами отлично справлялись Онопко и Никифоров, а еще раньше это великолепно выполняли Хидиятуллин и Чивадзе.

Валерий Газзаев: «Многие российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги»