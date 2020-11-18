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В сборной Сербии прокомментировали возможность отмены матча с Россией

17:19
Отменят ли матч Сербия — Россия? Фото Reuters
Отменят ли матч Сербия — Россия? Фото Reuters
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Пресс-атташе сборной Сербии Джордже Филипович прокомментировал «СЭ» вероятность отмены матча Лиги наций с Россией из-за вспышки коронавируса в команде хозяев.

— Возможна ли отмена матча? У меня нет информации об этом, — заявил «СЭ» Филипович. — Все хорошо. Будут играть. (Севастиан Терлецкий)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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