В сборной Сербии прокомментировали возможность отмены матча с Россией
17:19
Пресс-атташе сборной Сербии Джордже Филипович прокомментировал «СЭ» вероятность отмены матча Лиги наций с Россией из-за вспышки коронавируса в команде хозяев.
— Возможна ли отмена матча? У меня нет информации об этом, — заявил «СЭ» Филипович. — Все хорошо. Будут играть. (Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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