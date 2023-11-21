В сборной России отреагировали на завершение карьеры Дзагоева: «Спасибо за игру и эмоции»

Пресс-служба сборной России поблагодарила бывшего полузащитника национальной команды Алана Дзагоева после завершения карьеры.

33-летний футболист объявил о завершении карьеры во вторник, 21 ноября.

«Провожаем Алана его дублем в ворота Чехии. Спасибо за яркую игру и эмоции», — сказано в сообщении в Telegram-канале сборной России.

Дзагоев выступал за «Рубин» в сезоне-2022/23. Он провел за команду 20 матчей, забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.