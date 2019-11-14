В Adidas объяснили решение перевернуть российский флаг на новой форме

Немецкий концерн Adidas объяснил решение перевернуть российский флаг на рукавах новой формы сборной России. Это сделано с целью того, чтобы триколор выглядел правильно в моменты побед, когда футболисты поднимают руки.

— Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы, — цитирует представителя компании Агентство городских новостей «Москва». — Они выстраиваются в флаг РФ при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед.

При движении — в зависимости от того, как повернуть руку — триколор может выглядеть и как флаг Франции, Сербии или Голландии. Мы верим в успех сборной России и ее яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной", — добавили в пресс-службе.

В Adidas прокомментировали проблемы с формой сборной России