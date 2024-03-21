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21 марта, 18:33

Тюкавин — о Захаряне: «Приехал в приподнятом настроении: он как раз забил свой первый гол в Испании»

Виктория Кравченко
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Форвард «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал о встрече с другом и товарищем по команде Арсеном Захаряном. Он признался, что рад был увидеться с футболистом.

«Приехал в приподнятом настроении: он как раз забил свой первый гол в Испании. Заха — большой молодец, от души его поздравил. Меня часто спрашивали в интервью, почему у Арсена не все получается в «Реал Сосьедад»? Я всегда отвечал, что дайте ему забить первый мяч, и все пойдет. Надеюсь, дебютный гол поможет Захе раскрепоститься, он будет только идти вперед, играть чаще и много забивать. В Испании Арсену все нравится: язык он подучил, к игровому ритму привык», — цитирует Тюкавина сайт РФС.

Сегодня, 21 марта, состоится матч России с Сербией на домашнем стадионе «Динамо». Начало — в 20.00 мск.

Источник: https://rfs.ru/news/220091
Арсен Захарян
Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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