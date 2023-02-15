Стало известно, сколько заработал за 2022 год президент ФИФА Инфантино

Стало известно, сколько заработал за 2022 год президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Как сообщает L'Equipe со ссылкой на годовой отчет ФИФА, Инфантино получил 3,62 миллиона евро в качестве вознаграждения за прошедший календарный год. В эту сумму входит базовый оклад президента и все полученные им в прошлом году бонусы.

По данным источника, в 2023 году швейцарский функционер получит премию в размере 1,66 миллиона евро за чемпионат мира в Катаре. Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заработала в 2022 году 1,918 миллиона евро.

52-летний Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. В июне 2019 года он был переизбран на второй срок.