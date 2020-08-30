Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«Спартак» поздравил Соболева с вызовом в сборную

22:49
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

«Спартак» поздравил нападающего Александра Соболева с вызовом в сборную России на матчи Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

Александр Соболев и&nbsp;Артем Дзюба.Соболев и Дзюба поговорили. А в чем был их конфликт

Соболев не был включен в первоначальный состав из-за конфликта с капитаном сборной Артемом Дзюбой, о чем сообщил сам Черчесов. После этого Соболев поговорил с Дзюбой и уладил конфликт, и в воскресенье был вызван в национальную команду вместо получившего травму Евгения Луценко.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир