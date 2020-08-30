«Спартак» поздравил Соболева с вызовом в сборную

«Спартак» поздравил нападающего Александра Соболева с вызовом в сборную России на матчи Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

Соболев не был включен в первоначальный состав из-за конфликта с капитаном сборной Артемом Дзюбой, о чем сообщил сам Черчесов. После этого Соболев поговорил с Дзюбой и уладил конфликт, и в воскресенье был вызван в национальную команду вместо получившего травму Евгения Луценко.