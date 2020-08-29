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«Созвонился с Черчесовым, сообщил, что закрыли вопрос». Соболев — о конфликте с Дзюбой

21:10
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о телефонном звонке главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после примирения с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

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«После разговора с Дзюбой созвонился с Черчесовым. Сообщил, что закрыли вопрос. Вообще хотелось бы больше никогда не поднимать эту тему. Ждал ли, что довызовут в сборную? У команды сформированный состав из 25 футболистов». (Севастиан Терлецкий)

3 сентября команда Станислава Черчесова на стадионе «Динамо» примет Сербию, начало игры — в 21.45. 6 сентября Россия в гостях встретится с Венгрией, начало матча — в 19.00 (мск).

В Лиге наций сборная России выступает в группе с Сербией, Венгрией и Турцией. Игры турнира пройдут без зрителей.

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