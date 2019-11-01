Состав сборной России на ноябрьские матчи будет назван 5 ноября

Состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года будет объявлен 5 ноября. В ноябре национальной сборной предстоит провести заключительные матчи отбора Евро-2020 против сборных Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, на выезде).

— Состав будет объявлен во вторник, — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы национальной команды.

Россия уже гарантировала себе попадание на чемпионат Европы.

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