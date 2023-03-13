Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:00

Шишкин оценил, шансы сборной России выиграть чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин отреагировал на новость о том, что сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

«Все-таки я сторонник искать положительные моменты, исходя из спортивной составляющей. Поэтому РФС однозначно искал какие-то варианты, все-таки это пройдет в формате турнира, как я понимаю. Естественно, на сегодняшний день — это оптимальный вариант, потому что собираться просто на сборы и играть товарищеские/контрольные матчи... Это всяко лучше, чем вот это вот. Поэтому я думаю, что и для болельщиков это будет какой-то интерес, какой-то глоток воздуха для наших футболистов, ребята хоть вспомнят что такое официальные матчи. Все-таки сама поездка будет состоять в формате турнира. Понятно, что там команды не европейского уровня, азиатский футбол уступает, но, знаете, сейчас все умеют играть в футбол и опять нужно учитывать в каком состоянии находится наша команда, в каком составе мы будем участвовать. Поэтому тут надо все смотреть, когда этот турнир будет проходить. Думаю, что тренер найдет подход к футболистам и подготовит их. Опять же, какие задачи будут на этом турнире», — приводит слова Шишкина «Спорт День за Днем».

Ранее «СЭ» писал, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры об участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

В CAFA состоят такие федерации, как Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/shishkin-otsenil-smozhet-li-sbornaya-rossii-vyigrat-chempionat-tsentralno-aziatskoy-futbolnoy-assots
Роман Шишкин
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Детский тренер Дзюбы оценил шансы футболиста получить вызов в сборную России

В Федерации футбола Ирана будут рады участию сборной России в турнире CAFA
Новости
RSS RSS
Все новости