Сенников: «Карпин справляется со своей работой в сборной, к нему вопросов нет»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников отреагировал на информацию о том, что Валерий Карпин скоро продлит контракт с РФС.

«Карпин справляется со своей работой, к нему вопросов нет. Какой смысл менять тренера в нынешней ситуации? Валерий Георгиевич хорошо работает с молодыми и перспективными футболистами и в клубе, и в сборной. У национальной команды тоже должны быть свои планы на будущее, в ней должны играть молодые и одаренные. Думаю, продление контракта во многом зависит от того, каких спарринг-партнеров будет предлагать РФС. Хочется побольше матчей с такими соперниками как Камерун и Сербия. Приятнее смотреть на игроков с завышенной мотивацией», — цитирует «Евро-Футбол.ру» Сенникова.

55-летний специалист работает с национальной командой с июля 2021 года. Действующий контракт Карпина с РФС рассчитан до 31 июля.