Сборная России в Twitter напомнила о дне рождения народного артиста СССР Георгия Вицина. Прославленному советскому актеру исполнилось бы 103 года. Вицин из своих многочисленных ролей в кино сыграл и футболиста. Ему досталась главная роль Васи Веснушкина в фильме 1954 года «Запасной игрок».

В музее, посвященной троице «Никулин — Вицин — Моргунов» есть футбольный мяч с автографами сборной СССР, рисунком Вицина с подписью «Запасной игрок».