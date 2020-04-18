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Сегодня — день рождения Георгия Вицина. Одна из самых известных ролей легендарного актера — футболист

16:50
Афиша фильма «Запасной игрок».
Афиша фильма «Запасной игрок».

Сборная России в Twitter напомнила о дне рождения народного артиста СССР Георгия Вицина. Прославленному советскому актеру исполнилось бы 103 года. Вицин из своих многочисленных ролей в кино сыграл и футболиста. Ему досталась главная роль Васи Веснушкина в фильме 1954 года «Запасной игрок».

В музее, посвященной троице «Никулин — Вицин — Моргунов» есть футбольный мяч с автографами сборной СССР, рисунком Вицина с подписью «Запасной игрок».

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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