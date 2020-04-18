Сегодня — день рождения Георгия Вицина. Одна из самых известных ролей легендарного актера — футболист
16:50
Сборная России в Twitter напомнила о дне рождения народного артиста СССР Георгия Вицина. Прославленному советскому актеру исполнилось бы 103 года. Вицин из своих многочисленных ролей в кино сыграл и футболиста. Ему досталась главная роль Васи Веснушкина в фильме 1954 года «Запасной игрок».
В музее, посвященной троице «Никулин — Вицин — Моргунов» есть футбольный мяч с автографами сборной СССР, рисунком Вицина с подписью «Запасной игрок».
? Сегодня — день рождения великого Вицина.— Сборная России (@TeamRussia) April 18, 2020
? Георгий Михайлович связан с футболом не только ролью в «Запасном игроке». Артист болел за сборную и «Спартак», а порой и сам выходил на поле. pic.twitter.com/2EHcRtGJpv