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Сборная России поздравила Сергея Петрова с днем рождения

12:51
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В Twitter сборной России опубликовано поздравление защитника команды Сергея Петрова. Сегодня ему исполнилось 29 лет. Футболист выступает за «Краснодар».

— Сергею Петрову — 29, — говорится в сообщении. — Надежных отборов, чистых подкатов и результативных подключений. Поздравляем.

Футболист провел пять матчей за сборную страны и забил один мяч. Свой дебютный гол за национальную команду он провел в игре против Сан-Марино (5:0).

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