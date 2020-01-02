Сборная России поздравила Сергея Петрова с днем рождения

В Twitter сборной России опубликовано поздравление защитника команды Сергея Петрова. Сегодня ему исполнилось 29 лет. Футболист выступает за «Краснодар».

— Сергею Петрову — 29, — говорится в сообщении. — Надежных отборов, чистых подкатов и результативных подключений. Поздравляем.

Футболист провел пять матчей за сборную страны и забил один мяч. Свой дебютный гол за национальную команду он провел в игре против Сан-Марино (5:0).