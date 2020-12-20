Сборная России поздравила Мариу Фернандеса с женитьбой

Сборная России в Twitter поздравила защитника команды Мариу Фернандеса со свадьбой.

«Поздравляем Мариу Фернандеса с женитьбой! Всего самого хорошего», — говорится в сообщении.

О свадьбе 30-летнего игрока ЦСКА стало известно сегодня, 20 декабря. Женой Фернадеса является выпускница юридического факультета Университета Коимбры Марьяна Шотт де Фрейтас.

30-летний футболист перешел в ЦСКА в 2012 году из «Гремиу». В 2016 году он получил паспорт и стал выступать за сборную России. Вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала ЧМ-2018.