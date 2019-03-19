Сафонов, Игнатьев и Дивеев: состав молодежной сборной России на товарищеские матчи

Молодежная сборная России приступила к тренировочному сбору в испанской Марбелье и во вторник провела первую тренировку. Команду Михаила Галактионова ожидает два товарищеских матча со Швецией (22 марта) и Норвегией (25 марта).

Состав сборной выглядит следующим образом:

Вратари: Иван Ломаев ("Чертаново" Москва), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар").

Защитники: Сергей Бородин ("Краснодар-2"), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев ("Динамо" Москва), Никита Калугин ("Сочи"), Геннадий Киселев ("Крылья Советов" Самара), Данил Круговой ("Уфа"), Иван Лапшов ("Казанка" Москва), Михаил Лысов ("Локомотив" Москва).

Полузащитники: Амир Адуев ("Монпелье" Франция), Даниил Глебов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Артем Голубев ("Краснодар-2"), Александр Ломовицкий ("Спартак" Москва), Леон Мусаев ("Зенит-2" Санкт-Петербург), Иван Обляков (ЦСКА Москва), Магомед-Шапи Сулейманов, Данила Уткин (оба – "Краснодар"), Роман Тугарев ("Локомотив" Москва).

Нападающие: Максим Глушенков ("Спартак" Москва), Вячеслав Грулев ("Динамо" Москва), Иван Игнатьев ("Краснодар").