Колосков назвал оптимальных соперников в товарищеских матчах для сборной России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» предположил с какими сборными должна провести товарищеские встречи национальная команда России.

«Нужно играть с теми, кто представляет интерес для развития футбола в России. Можно и нужно играть с Ираном, это одна из сильнейших азиатских команд. Также хорошая команда у Эмиратов, Саудовской Аравии. Можно играть в Южной Америке. В союзные времена постоянно такие товарищеские игры проводились. Есть широкий спектр возможностей, которые надо использовать, но любой такой матч должен быть согласован с УЕФА», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого сборная России не смогла принять участия в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.