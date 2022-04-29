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Сегодня, 21:24

Колосков назвал оптимальных соперников в товарищеских матчах для сборной России

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» предположил с какими сборными должна провести товарищеские встречи национальная команда России.

«Нужно играть с теми, кто представляет интерес для развития футбола в России. Можно и нужно играть с Ираном, это одна из сильнейших азиатских команд. Также хорошая команда у Эмиратов, Саудовской Аравии. Можно играть в Южной Америке. В союзные времена постоянно такие товарищеские игры проводились. Есть широкий спектр возможностей, которые надо использовать, но любой такой матч должен быть согласован с УЕФА», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого сборная России не смогла принять участия в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
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Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Футбол
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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