Роман Павлюченко: «У сборной России не вижу проблем на вратарской позиции»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в интервью «Известиям» отметил, что у национальной команды нет проблем с вратарской позицией.

— А что думаете о вратарской позиции? Сейчас активно обсуждается возможное возвращение в сборную Игоря Акинфеева, хотя на противоположной стороне стоит Гильерме, который практически безошибочно отыграл в квалификации...

— Акинфеев уже ушел из сборной. Разговоры о его возвращении, конечно, ходят, но он вряд ли возобновит карьеру в национальной команде. А Гильерме — хороший голкипер. Да и в целом я не вижу у нас проблем на вратарской позиции. Есть еще тот же Шунин. А кто сыграет на Евро, решит только тренерский штаб в зависимости от состояния того или иного игрока. Надо же еще понимать, что в футболе возможны травмы.