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Рашид Рахимов: «Черчесов должен был сказать, что мы будем отбиваться на Евро?»

13:48
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Известный тренер Рашид Рахимов рассказал, как относится к высказываниям главного тренера сборной России Станислава Черчесова о желании выиграть чемпионат Европы-2020.

— А он должен был сказать, что мы будем там отбиваться? Такое заявление вы тоже не поймете, — приводит слова Рахимова RT. — Это определенная мотивация, которую он дает как себе, так и команде. Ставится задача бороться за самые высокие места. Все должны понимать, что нужно по максимуму делать то, что умеешь, и быть единым коллективом.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/688089-rahimov-cherchesov-pobeda-evro-motivaciya

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