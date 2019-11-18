Рашид Рахимов: «Черчесов должен был сказать, что мы будем отбиваться на Евро?»

Известный тренер Рашид Рахимов рассказал, как относится к высказываниям главного тренера сборной России Станислава Черчесова о желании выиграть чемпионат Европы-2020.

— А он должен был сказать, что мы будем там отбиваться? Такое заявление вы тоже не поймете, — приводит слова Рахимова RT. — Это определенная мотивация, которую он дает как себе, так и команде. Ставится задача бороться за самые высокие места. Все должны понимать, что нужно по максимуму делать то, что умеешь, и быть единым коллективом.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира