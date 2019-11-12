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«Поле отличное, условия великолепные». Ерохин — о сборе в Сочи

13:53
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Полузащитник сборной России Александр Ерохин заявил, что команде предоставили отличные условия для тренировок в Сочи. Россияне готовятся к матчам отборочного турнира Евро-2020 со сборной Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября). Команда уже обеспечила себе выход в финальную стадию турнира.

— Сегодня была более интенсивная работа, — цитирует Ерохина ТАСС. — Тесты провели, чтобы проверить состояние футболистов, в зависимости от их результатов потом могут дозировать нагрузку. Поле отличное, условия великолепные. Все создано для того, чтобы мы могли спокойно готовиться к матчам.

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