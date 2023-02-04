Аленичев считает, что переговоры РФС и УЕФА в ближайшее время ни к чему не приведут

Российский тренер Дмитрий Аленичев считает, что переговоры Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ни к чему не приведут в ближайшее время, но нужно контактировать как можно чаще.

«Буквально недавно пошла информация, что наших спортсменов могут допустить к Олимпиаде под нейтральным флагом, сейчас начали идти разговоры про футбол, конечно, это хорошо. Мое мнение, что в ближайшее время они ни к чему не приведут. Я думаю, что как минимум года полтора мы будем отстранены. Но в связи с этим не хотелось бы уходить в Азию. Я бы все-таки немного подождал, контактировал как можно чаще с УЕФА по поводу нашего возвращения в Европу. Но однозначно, в этом году мы не сыграем, но мы все равно должны оставаться на позитиве, надеяться на лучшее», — приводит слова Аленичева ТАСС.

В конце января рабочая группа, в которую вошли представители РФС и УЕФА, провела первую встречу по поводу возможного возвращения российских клубов в европейские турниры. Следующая встреча запланирована на февраль.