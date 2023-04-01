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Пименов — о словах Карпина: «Главный тренер сборной так говорить не может»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не должен был хладнокровно высказываться о возможном увольнении из национальной команды.

«Пусть Валерий Георгиевич не обижается на меня, но главный тренер сборной так говорить не может. Он мог сказать все, что угодно, но только не это. Если его захотят уволить, понятно, что и так уволят. Ясно, что у него есть харизма, имя. Георгиевич и как игрок, и как тренер давно себя реализовал. Но все-таки он сейчас представляет всю Россию», — приводит «КП Спорт» слова Пименова.

Также он отметил, что проблемы в сборной России не связаны напрямую с Карпиным.

«Абсолютно нет. Карпин строит хорошую команду, берет сильных игроков. И, кстати, многим дает аванс. Все игроки в поле его зрения», — добавил экс-футболист.

В марте сборная России сборная России провела два товарищеских матча. 23-го числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26 числа встретились с Ираком (2:0).

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/glavnyj-trener-sbornoj-tak-govorit-ne-mozhet-pimenov-o-slovah-karpina-pro-uhod-iz-sbornoj/
Валерий Карпин
Руслан Пименов
Сборная России по футболу
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