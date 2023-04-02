Семенов: «Карпин не вызывает игроков старше 30? Значит, моя карьера в сборной России закончена»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать в национальную команду футболистов старше 30 лет.

«Карпин не вызывает игроков старше 30 лет? Значит, моя карьера в сборной России закончена», — цитирует «РБ Спорт» Семенова.

Семенов дебютировал за сборную России в 2014 году. Всего 34-летний защитник провел за национальную команду 27 матчей, отметившись 1 голевой передачей.

В сезоне-2022/23 Семенов провел за «Ахмат» 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.