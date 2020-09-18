Первый в истории России. Сегодня Садырину исполнилось бы 78 лет
Сегодня, 18 сентября, исполняется 78 лет со дня рождения первого главного тренера сборной России Павла Садырина. Садырин возглавил национальную команду летом 1992 года после распада СССР и расформирования сборной СНГ. Под его руководством сборная России провела свой первый матч в истории (2:0 с Мексикой), а также пробилась на чемпионат мира-1994.
Выход на ЧМ был омрачен знаменитым «письмом 14», в котором ведущие футболисты сборной требовали, в частности, отставки Садырина. Впоследствии ряд из них отозвали подписи, но на турнир команда поехала в неоптимальном составе. На самом чемпионате мира сборная России уступила Бразилии (0:2) и Швеции (1:3) и обыграла Камерун (6:1). В последней игре Олег Саленко забил пять голов, установив рекорд чемпионатов мира.
Большую часть тренерской карьеры Садырин провел в «Зените» (1983-1987, 1995-1996) и ЦСКА (1989-1992, 1997-1998, 2000-2001). При нем «Зенит» единственный раз в истории стал чемпионом СССР (1984), а ЦСКА выиграл последний в истории розыгрыш советского чемпионата (1991) и в том же году взял Кубок СССР.
Умер Садырин 1 декабря 2001 года после продолжительной болезни.