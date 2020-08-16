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Первый матч сборной России. В 1992-м — с Черчесовым

13:03
Игроки сборной России Юрий Матвеев, Владимир Бесчастных, Станислав Черчесов и Андрей Иванов перед матчем с Мексикой. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игроки сборной России Юрий Матвеев, Владимир Бесчастных, Станислав Черчесов и Андрей Иванов перед матчем с Мексикой. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сегодня, 16 августа, исполнилось ровно 28 лет первому матчу сборной России в новейшей истории. Национальная команда под руководством Павла Садырина провела товарищеский матч на стадионе «Локомотив» против Мексики.

Россия победила 2:0. Счет на 61-й минуте с пенальти открыл Валерий Карпин. Через пять минут отличился Дмитрий Попов.

Примечательно, что с капитанской повязкой сборную России на первую игру вывел на поле ее нынешний главный тренер Станислав Черчесов.

Россия — Мексика

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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