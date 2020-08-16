Сегодня, 16 августа, исполнилось ровно 28 лет первому матчу сборной России в новейшей истории. Национальная команда под руководством Павла Садырина провела товарищеский матч на стадионе «Локомотив» против Мексики.

Россия победила 2:0. Счет на 61-й минуте с пенальти открыл Валерий Карпин. Через пять минут отличился Дмитрий Попов.

Примечательно, что с капитанской повязкой сборную России на первую игру вывел на поле ее нынешний главный тренер Станислав Черчесов.