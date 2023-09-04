Первый канал покажет матчи сборной России против Египта и Катара

Товарищеские матчи сборной России по футболу против команд Египта и Катара в прямом эфире покажет Первый канал.

7 сентября в 19:00 мск в Суэце национальная команда под руководством Валерия Карпина сыграет против Египта, а 12 сентября в 18:15 мск — в Дохе против Катара.

30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков.

Сегодня дополнительно были вызваны шесть игроков: Михаил Кержаков, Александр Коваленко, Никита Салтыков, Владислав Шитов, Данила Прохин и Даниил Кузнецов.