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Сегодня, 14:59

Первый канал покажет матчи сборной России против Египта и Катара

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Товарищеские матчи сборной России по футболу против команд Египта и Катара в прямом эфире покажет Первый канал.

7 сентября в 19:00 мск в Суэце национальная команда под руководством Валерия Карпина сыграет против Египта, а 12 сентября в 18:15 мск — в Дохе против Катара.

30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков.

Сегодня дополнительно были вызваны шесть игроков: Михаил Кержаков, Александр Коваленко, Никита Салтыков, Владислав Шитов, Данила Прохин и Даниил Кузнецов.

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