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Сегодня, 14:42

Нагорных заявил, что «Локомотив» не стремится быть базовым клубом для сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что московский клуб не стремится быть базовым клубом для сборной России.

«Мы точно к этому не стремимся, но та работа, которую «Локомотив» проводит, так или иначе будет способствовать тому, что мы станем сборной России предлагать качественных игроков. Для любого клуба РПЛ это должно быть гордостью. Мы все работаем, чтобы сборная России была сильна», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Тренерский штаб сборной России пригласил на учебно-тренировочный сбор команды восемь игроков «Локомотива», это вратарь Илья Лантратов, защитники Евгений Морозов и Егор Погостнов, полузащитники Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

Сборная России по футболу два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября, матчи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».

Источник: https://tass.ru/sport/18649459
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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