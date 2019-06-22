Отец Дзюбы заявил, что сын не ругался на "Прямой линии" с президентом

Отец нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей отметил, что его сын не ругался во время "Прямой линии" с президентом страны Владимиром Путиным.

– Он не ругался, это опять выдумки ваши, журналистов, – цитирует Сергея Дзюбу "Ридус".

Напомним, известный блогер Амиран Сардаров во время эфира с президентом, который прошел 20 июня, задал вопрос о целях принятия закона об устойчивом Рунете. После этого он прорекламировал свою шаурму, предложив ее главе государства.

Артем Дзюба, который находился в студии в качестве гостя, после вопроса блогера покачал головой и, по мнению интернет-пользователей, сказал что-то нецензурное.

Реакция Дзюбы на вопрос блогера Амирана на "Прямой линии"

