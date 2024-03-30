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Сегодня, 14:01

Сенников предположил, в каком случае Карпин продлит контракт с РФС

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал возможное продление контракта главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Сейчас сборную однозначно должен возглавлять российский тренер. Об иностранце вообще не может быть и речи. А кто может составить Карпину конкуренцию в текущей ситуации? У меня даже нет идей. Единственное, я думаю, что за Карпиным следят клубы их топ-5. Его все хотят, он может уйти в команду, которая борется за самые высокие места. Конечно, руководство «Спартака» или «Зенита» вряд ли разрешит совмещать работу в клубе и сборной. Но если он останется в «Ростове», то однозначно продлит контракт с РФС», — цитирует Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее «СЭ» стало известно, что РФС хочет продлить контракт с Карпиным. Союз предлагает специалисту двухлетнее соглашение.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Карпин
Дмитрий Сенников
Сборная России по футболу
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