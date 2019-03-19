"Не понимаю таких людей". Игрок сборной России по мини-футболу Ромуло - о Погребняке

Игрок сборной России по мини-футболу, уроженец Бразилии Ромуло негативно отреагировал на слова форварда "Урала" Павла Погребняка о натурализованных игрока в футбольной сборной.

В строиз своего Инстаграма Ромуло опубликовал совместную фотографию Погребняка и бывшего форварда "Челси" Дидье Дрогба.

- Я не понимаю таких людей, - подписал фото натурализованный бразилец.

- Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Мариу Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев, - заявил ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде".

"Смешно, когда за сборную России выступает темнокожий". За что Погребняку грозит дисквалификация