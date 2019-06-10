На матч Россия – Кипр продано более 42 тысяч билетов

Более 42 тысяч билетов продано на матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипра​, сообщили "СЭ" в пресс-службе РФС​.

– Все билеты на игру проданы. Всего – более 42 тысяч, – сказали в пресс-службе.

Игра пройдет во вторник в Нижнем Новгороде на стадионе "Нижний Новгород". Начало встречи – 21.45 мск. (Илья Андреев)

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