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Сегодня, 12:10

Мостовой считает равными соперниками сборные России и Катара

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» информацию о возможном товарищеском матче против сборной Катара этой осенью.

«Если осенью будем играть, то, конечно, нужны подобные матчи. Я бы не сказал, что Катар не самый сильный соперник. Наша сборная тоже не самая сильная на данный момент. Здесь силы равны. Тем более осенью все игроки уедут в свои сборные. Когда говорили про какие-то матчи летом, то нужно сразу отказываться. Зачем это нужно? Осенью чемпионаты идут, и лишний раз собрать сборную нужно. Только не в расширенном составе. Как у нас сейчас стали делать: на один сбор сорок человек, на второй — сорок пять. Это ужас просто. Превратили в расширенную сборную какую-то», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Катара в рамках осеннего сбора.

С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

(Сергей Жуков)

Александр Мостовой
Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
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Сборная России осенью может сыграть с Катаром
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