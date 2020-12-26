Мать Ерохина рассказала, как на карьеру сына повлиял отец Смертина

Елена Ерохина, мать полузащитника сборной России и «Зенита» Александра Ерохина, рассказала о том, как ее сыну помог отец экс-полузащитника сборной Алексея Смертина, Геннадий Смертин.

— Все началось с того, что на тренировках в Барнауле его присмотрел Геннадий Иванович Смертин, — приводит пресс-служба РФС слова Ерохиной. — Как-то вечером Саша приходит и говорит: «Меня позвал заниматься к себе Геннадий Иванович Смертин».

— Это тот самый Смертин — папа двух замечательных, известных всей стране футболистов Евгений и Алексея.

— Для меня это было полной неожиданностью: моего ребенка приглашает такой человек. И я, и папа его полностью поддержали, сказали, что, конечно, надо сходить. Он начал к нему ходить. Помимо тренировок, у нас еще организовались эти занятия.

— А вам кто-то советовал, куда нужно отвести сына, кому показать, чтобы на него обратили внимание?

Все происходило интуитивно. Если у родителей есть желание, они будут это делать. Посмотрев, как Саша ездил с этой коммерческой командой по городам, по республикам, они объехали все ближнее зарубежье, Геннадий Иванович, видя, что мальчик перспективный, мотается всюду, предложил: «Давайте попробуем его в школе «Локомотив»? Сводим его». Он собрался, и вместе с папой они поехали в эту школу «Локомотив» на просмотр. Нам сказали: «Да, мы возьмем вашего мальчика».

— Как его встретили в «Локомотиве»?

— Они на него посмотри, сказали, что ближайшая игра будет решающим моментом. Получилось так, что все документы находились в коммерческой команде, нужно было все забрать. Мне пришлось поехать в Москву. В этот день была игра. После нее подошел тренер и сказал: «Все, мы Сашу оставляем».