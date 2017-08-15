Мариу Фернандес: "Хочу скорее дебютировать за сборную России"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в интервью "Известиям" отметил, что будет рад вызову в сборную России на товарищеский матч с московским "Динамо". Бразилец получил российское гражданство в июле 2016 года и был в списке игроков на Кубок конфедераций, но из-за травмы не попал на турнир.

– 3 сентября сборная России проведет товарищеский матч с московским "Динамо". Вы готовы дебютировать в национальной команде?

– А что, уже появился список состава сборной на предстоящий матч? Вроде нет. Но если главный тренер Станислав Черчесов позвонит и пригласит меня, я буду очень рад. Хочу скорее дебютировать за сборную России и готов выкладываться до конца.