Мариу Фернандес: "Хочу скорее дебютировать за сборную России"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в интервью "Известиям" отметил, что будет рад вызову в сборную России на товарищеский матч с московским "Динамо". Бразилец получил российское гражданство в июле 2016 года и был в списке игроков на Кубок конфедераций, но из-за травмы не попал на турнир.
– 3 сентября сборная России проведет товарищеский матч с московским "Динамо". Вы готовы дебютировать в национальной команде?
– А что, уже появился список состава сборной на предстоящий матч? Вроде нет. Но если главный тренер Станислав Черчесов позвонит и пригласит меня, я буду очень рад. Хочу скорее дебютировать за сборную России и готов выкладываться до конца.
Дополнительная информация
https://iz.ru/632220/sevastian-terletckii-aleksis-leigton-ramires/mario-fernandes
Непорочный как ТИ
На пушечный выстрел амазонаса не подпускать. Иначе не видать удачи, карму портить мусором не след!
08:08