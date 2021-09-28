Малафеев считает, что Захарян и Миранчук будут конкурировать за место в старте сборной России

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев в разговоре «СЭ» прокомментировал состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в октябре.

«На данный момент у меня не возникает никаких вопросов по приглашенным футболистам в сборную, в том числе и по вратарской линии. Гильерме для меня является основным голкипером сборной России. Даже несмотря на ошибку с его стороны в последнем матче против «Химок», где он получил красную карточку, считаю, что Маринато — уверенно №1 в составе сборной на сегодняшний день», — сказал Малафеев «СЭ».

Вячеслав Малафеев считает, что нужно помнить — у команд до сборных еще есть игры, и вполне все может измениться, могут быть травмы и ошибки.

«Игроки «Динамо» очень хорошо проводят нынешний сезон, их игра импонирует, и вызов в сборную таких игроков, как Фомин, Захарян, Макаров лишнее доказательство этому. Безусловно, Захарян и Миранчук будут конкурировать между собой за место в стартовом составе, но Арсен — молодой футболист, он только набирается опыта. О каком-то очевидном преимуществе рано говорить. У Алексея больше опыта, он выступает за большой клуб в топ-чемпионате. Пускай он не так часто выходит в основе своей команды и сейчас его игра не так стабильна, как раньше, но все же Миранчук игрок основного состава», — добавил Малафеев.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор)