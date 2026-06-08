Эриксен впервые рассказал о своем самочувствии после потери сознания

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал о своем самочувствии после потери сознания в товарищеском матче со сборной Украины.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня. 34-летний полузащитник упал на газон во втором тайме при счете 2:1 в пользу датчан, но быстро пришел в себя. Игра была закончена досрочно.

«Хочу, чтобы все знали: со мной все хорошо, я дома с семьей. Как вы можете себе представить, разряд от моего ИКД сильно повлиял и на меня, и на мою семью, но хочу заверить всех, что эта ситуация отличается от той, что произошла в 2021 году. Я чувствую себя хорошо, и восстановление уже началось.

Помимо благодарности за поддержку и помощь всех игроков и медицинской команды на поле, я невероятно благодарен врачам, которые заботились обо мне и моем сердце на протяжении многих лет. Благодаря их профессионализму мой ИКД сделал именно то, для чего был предназначен: защитил меня, когда мне это понадобилось.



Сейчас моя цель — восстанавливаться, проводить время с семьей, поехать в отпуск и играть в футбол со своими детьми», — написал хавбек в соцсети.

На Евро-2021 во время матча против Финляндии Эриксен тоже терял сознание — тогда у него случилась остановка сердца. Врачам удалось привести датчанина в сознание. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ, ему установили кардиостимулятор.

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