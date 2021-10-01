Матыцин ждет от Карпина только побед в октябрьских матчах сборной России

Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин рассказал об ожиданиях от главного тренера сборной России Валерия Карпина в национальной команде.

«Ожидание только побед, потому что нам сложно будет рассчитывать на участие в финальной стадии чемпионата мира, поэтому посмотрим. В самое ближайшее время состоятся решающие матчи. Если будут победы и дело не только в моей оценке, а в оценке всего российского, в том числе футбольного сообщества, — тогда будут положительные оценки, если будут поражения, тогда будут соответствующие оценки», — цитирует Матыцина ТАСС.

8 октября сборная России сыграет со Словакией в Казани. 11-го российская команда на выезде встретится со Словение.