Матыцин ждет от Карпина только побед в октябрьских матчах сборной России
Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин рассказал об ожиданиях от главного тренера сборной России Валерия Карпина в национальной команде.
«Ожидание только побед, потому что нам сложно будет рассчитывать на участие в финальной стадии чемпионата мира, поэтому посмотрим. В самое ближайшее время состоятся решающие матчи. Если будут победы и дело не только в моей оценке, а в оценке всего российского, в том числе футбольного сообщества, — тогда будут положительные оценки, если будут поражения, тогда будут соответствующие оценки», — цитирует Матыцина ТАСС.
8 октября сборная России сыграет со Словакией в Казани. 11-го российская команда на выезде встретится со Словение.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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