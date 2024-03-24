Карпин — об удалении Гайича: «Все в рамках правил!»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» оценил эпизод с удалением защитника сербов Милана Гайича в товарищеском матче.

Игра между национальными командами прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене» и завершилась победой России со счетом 4:0.

— Понимаете тех, кто на полном серьезе рассуждает о том, что Гайича удалять не стоило?

— С одной стороны, понимаю. Матч-то товарищеский, так что лучше бы мы 90 минут играли в равных составах. Да, результат, наверное, был бы другим, зато гораздо больше получили бы информации.

— А с другой стороны?

— Все в рамках правил! Согласно которым лишение явной возможности забить гол карается удалением и пенальти. Какие к турецкому арбитру претензии? Если бы дал желтую, а не красную, это была бы ошибка. Его могли бы наказать, ведь матч учитывается в рейтинге ФИФА.

— В том-то и дело.

— Вот когда в феврале на предсезонном турнире в Абу-Даби «Ростов» играл с «Шабаб Аль Ахли», и Сергей Чебан выгнал с поля нашего защитника Сако, я этого решения не понял. Во-первых, там и не было удаления, судья ошибся. Во-вторых, обычный тренировочный матч, никакой грубости...

— Кажется, мяч в руку попал?

— Да. И вдруг красная! Зачем? Но между тренировочным матчем на сборах и товарищеским, который идет в зачет рейтинга ФИФА, — колоссальная разница!

— Это понятно.

— Ну и в-третьих — а если бы удаление было у сборной России, и мы проиграли бы 0:4, что тогда говорила бы наша футбольная общественность?

На 21-й минуте матча главный арбитр Арда Кардешлер после проверки ВАР удалил Милана Гайича, совершившего фол против Даниила Хлусевича в штрафной площади, и назначил 11-метровый удар. Пенальти реализовал Антон Миранчук.

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